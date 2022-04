Georgia DRAI

Collaboratrice pour la mobilité professionnelle -



Déménagements Internationaux, DOM TOM, nationaux, transfert d'entreprise, qui s'adresse à tous

- Particulier

- Professionnel

- Mobilité des fonctionnaires et service d'état.

- VIP et Fine Art



Toute solution étudiée pour vous garantir la meilleure offre = maritime (container ou caisse, fret aérien, rail route, camion capitonné etc..)



Des offres partout dans le monde avec des formules package = De domicile à domicile - un service complet et une expertise dans les process Douanes qui vous accompagnent dans votre projet.



Du matériel d'emballage spécifique et adapté au mode de transport choisi afin d'optimiser la protection de vos biens dans le transport de vos effets personnels.



N'hésitez pas à me contacter pour toute information ou pour tout projet professionnel dans le secteur.