Cyrille PERTUISOT

Le marketing est une passion depuis près de 20 ans. J'ai développé une expertise dans les produits de grande consommation et les services BtoC.



J'aime :

Construire et faire grandir des marques et leur business

Partager une vision

La culture de la prise de décision rapide

Être l’ambassadeur du client au sein de l’organisation



Compétences clés :

Stratégie

Marketing BtoC

Communication / Media

Innovation

Digital

Orientation Business

Distribution : digital, partenariats de distribution on/off, réseau de points de vente, réseau de détaillants indépendants, GMS.

Management.



Mes compétences :

Marketing

Innovation

Trade marketing

Management

B2C

Marketing multicanal

Marketing des services

Produits de grande consommation

Stratégie de communication

Service à la personne

Communication online

Webmarketing