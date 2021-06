Dài CHEMIN

Bonjour et bienvenu(e),



Depuis 2006, en tant que formatrice consultant pour d'autres organismes de formation, j'ai accompagné les chefs d'entreprises dans leur projet de création, développé leurs compétences ainsi que celles de leurs collaborateurs.



Février 2009, j'ai posé ma première pierre dans la création de mon organisme de formation professionnelle spécialisé dans le secteur de l'hôtellerie restauration : DCFORMATION



Un secteur passionnant,

Des professionnels attachants

qui tendent à se professionnaliser, donc qui ne s'improvisent pas comme veulent nous laisser croire certaines émissions de télé réalité.



Etre "restaurateur", cela ne s'improvise pas ! C'est un vrai métier !



Pour tous ceux qui souhaitent entreprendre dans le secteur de l'hôtellerie restauration, je vous invite à visiter mon site internet : www.dcformation.com



A très bientôt.





Mes compétences :

Audit et Accompagnement en Hygiène et Sécurité

Formation professionnelle

IPRP