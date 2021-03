Bonjour,

Je me présente Dalila ALLALOU Styliste Modéliste de formation.



Je souhaite enrichir mes compétences par le biais d'une formation diplômante de Graphiste Concepteur en Communication Multicanal à laquelle je suis inscrite.



En effet, je voudrais intégrer l'une de vos équipes afin de mener à bien mon projet. Le poste d'alternance que je vise est très large. Ce qui me permet de postuler aussi bien en tant qu' infographiste qu'en Concepteur Web, et bien d'autre encore...



Mes compétences :

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Adobe Photoshop

Design produit

Créativité

Couture