Philippe FONSECA

Exerçant dans le domaine de la mode (PAP et accessoires), du retail et du merchandising depuis 15 ans, j’ai proposé mes services pour différentes marques que j’ai accompagnée dans la mise en place de leur nouveau positionnement. J’ai notamment piloté le développement de leur nouveau concept magasin et leur déploiement sur tout le réseau France et international.



J’ai par ailleurs mis en place de nouvelles stratégies et politiques de merchandising avec pour objectifs de valoriser les produits sur les points de vente, moderniser leur mise en scène, créer une nouvelle shopping expérience et développer des scénographes impactantes pour les vitrines. Je me suis appuyé sur des équipes solides de visuels merchandiser que j’ai formées et fédérées autour de la mise en place des nouveaux projets. Mon travail a contribué à augmenter le recrutement de nouvelles clientes et développer le chiffre d’affaire des entreprises.



Mes compétences :

Luxe

Mode

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator