Dalila CHANAL (CHANAL)

Ingénieur pédagogique/Formatrice en français et communication.





-Ingénierie pédagogique des connaissances

-gestion de projet

-gestion de formation, enseignement à distance, gestion des connaissances

-Enseignement : Français et FLE (Français Langue Étrangère)

-Formation initiale et continue (français, expression et communication)





Mes compétences :

Chargée de formation

Enseignante

FLE

Formation

Ingénierie

Ingénierie pédagogique

Ingénierie pédagogique scénarisation

Linguistique

Managment

rédactrice

Responsable de formation

Responsable pédagogique

Scénarisation

Scénarisation Pédagogique

