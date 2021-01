Damien CADE

Passionné par limmobilier et le bâti, j'ai débuté dans ce secteur en 2008 en tant que Diagnostiqueur Immobilier indépendant pour des missions avant vente et location de biens dhabitation et autres, puis Expert en polluants du bâtiment auprès des collectivités locales, architectes etc .. dans tous types de bâtis.

Depuis 12 ans jai réalisé environ 12000 diagnostics, métrages et expertises.



En 2019, en complément de mon activité dans le diagnostic technique et expertise, jai rejoint le nouveau réseau The Door Man en tant que Conseiller Immobilier, sur Ecully, et louest Lyonnais.



Depuis 2008, CADEXIM SAS est un Cabinet spécialisé dans le Diagnostic Immobilier : mesurage loi Carrez, loi Boutin et surface utile et tous les diagnostics techniques immobiliers réglementaires avant la vente ou la location de tout biens immobiliers et bâtiments quils soient dhabitation ou autres (commerces, bureaux, industries, établissements publics...)



En outre, CADEXIM réalise des expertises dans les polluants du bâtiment avec les repérages de l'amiante et du plomb dans tout bâtiment (habitation et autres quhabitation) lors d'un repérage initial ou d'un événement (vente, location, travaux, démolition).