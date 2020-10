Damien HEROGUEZ

Manager résolument orienté résultat, je considère après près de 30 ans en Grande Distribution alimentaire, qu'il n'y a pas de résultat à long terme possible sans prise en compte du facteur humain.

En ce qui me concerne, exigence, rigueur et exemplarité riment avec bienveillance, considération et fidélisation, le tout au service d'un projet et d'une entreprise.

La nature humaine est ainsi faite, que certains managers restent concentrés sur leurs carrières en oubliant que eux aussi ont, un jour, appris en commettant des erreurs.

C'est pour ne pas faire partie de ceux là, et me remettre en question, élargir le socle de mes connaissances, me confronter à d'autres managers d'univers différents, me challenger, que j'ai entamé à L'IAE de Lyon3 un master2 Management et administrations des entreprises en formation continue.



Mes compétences :

Management

Gestion

Commerce

Anticipation

Gestion des partenaires sociaux

Recrutement

Gestion multi sites