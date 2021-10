Damien LEMAIRE

Avec plus de 660 agences locales et 75 000 intérimaires en mission chaque jour, le Groupe Proman est aujourdhui le 4ème acteur Français et Européen sur le marché du travail temporaire et du recrutement CDD/CDI.



Entreprise familiale à dimension humaine fondée en 1990, Proman met laccent sur lancrage local de ses agences demploi synonyme de proximité et de réactivité. Société de service de terrain, Proman est plus que jamais à lécoute de ses partenaires et de ses nombreux clients.



Mes compétences :

Développement commercial

Gestion de la performance

Gestion des ressources humaines

Leadership

Recrutement

Pilotage d'activité

Management commercial

Management

Stratégie commerciale