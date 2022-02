Damien MUEL

Disponibilité à partir de mi-avril voire fin avril 2017.



CONSULTANT SENIOR PROPOSANT UNE EXPERTISE EN MONÉTIQUE NATIONALE & INTERNATIONALE ET EN ORGANISATION DES SYSTÈMES D’INFORMATION



15 années d’expérience en Monétique autour des Systèmes d’Information.



Expertise Monétique à la fois en contexte national (CB) et en contexte international (MasterCard, Visa, JCB, Discover et SEPA) : Schémas de Paiement pour différents réseaux, Back-office, Emission, Acceptation, Acquisition, Retrait, Moyens de paiement, Lutte Contre La Fraude (LCLF), voire Sécurité et Gestion des Risques.



Expertise sur des projets d’organisation, de transformation, d’optimisation et de conduite du changement afin d’améliorer la performance, la productivité, la rentabilité, l’efficacité et la compétitivité des services de valeur pour un Système d’Information.





DOMAINES DE COMPÉTENCES MONÉTIQUES :



Protocoles et Spécifications Monétiques à la fois en National (CB) et en International (MasterCard, Visa, OSCar/SEPA/EPAS, JCB et Discover)



- Référentiels (Plages & Membres)

- Fraude

- Sécurité et Cryptographie

- Systèmes d’Autorisations

- Systèmes de Compensation

- Systèmes d’Oppositions

- Cartes, Automates et Terminaux de Paiement

- Mobile et Sans contact

- Retrait



Mes compétences :

Chef de projet

Consultant senior

Monétique

Gestion de projet

Conduite de changement

Back Office

Lutte Contre la Fraude

Flux monétiques

Management

Paiement mobile

Pilotage de projet

Travail en équipe

Moyens de paiements

Business Analysis

Interbancarité CB

Réseaux internationaux

MasterCard

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Organisation