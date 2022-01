Damien PERRUCHOT

Les services proposés par Qualiwork

- Externalisation de la fonction QHSE, pas de temps ? pas les moyens d'embaucher, je peux prendre le relai,

- Préparation certification ISO9001:2015 => accompagnement, en immersion, pas du conseil du genre : faut faire si ou ça ou et on se revoit la semaine prochaine pour voir si vous avez travaillé

==> accompagnement opérationnel avec transfert de compétences, tutorat etc.

- Projet de digitalisation de votre système QHSE ? vous ne savez pas par où commencer, les outils qui existent sur le marché, je vous accompagne pour y voir clair, et à mettre en place le projet



Formations dans les domaines QHSE, Audit QHSE, etc...



www.qualiwork.fr

https://www.linkedin.com/in/qualiwork/



Mes compétences :

Heath and safety

Assurance qualité

Management de la qualité

Management QSE

Gestion QSE

Digitalisation processus

Norme ISO 14001

Norme ISO 9001