Responsable qualité, environnement, énergie, hygiène et sécurité avec 20 ans d’expérience dont 14 en tant que manager. Expert en systèmes de management.



Mes compétences :

Réglementation environnement et sécurité

Gestion des accidents et maladies professionnelles

Systèmes de management

Management d’équipe

Systèmes de sécurité incendie