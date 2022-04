Dan-Khanh LAM

Travaillant dans les technologies de l'information depuis plus de 10 ans, j'ai pu évoluer dans différentes postes, ce qui m'a permis d'approfondir mes connaissances dans la gestion des projets et du monde web.



Compétences :

- Analyser les processus métiers

- Animer les ateliers métier et recueil de besoins

- Recueillir et formaliser les besoins auprès des utilisateurs ou de leurs représentants

- Maintien des documents fonctionnels

- Mettre en place des procédures pour la gestion des opérations

- Gestion du planning, budget et livrables

- Gestion et coordination des équipes de développement et d’hébergement

- Suivre l’avancée des projets

- Communiquer de façon interne sur les avancées des projets



Mes compétences :

HTML

PHP

Visual Basic

VBScript

SQL

JavaScript

Microsoft SQL Server

Perl

XML