Helder OLIVEIRA

Marié, 36 ans, 3 enfants

Meudon la Forêt (92), France.



- sérieux et rigoureux , curieux, bon relationnel client et avec l'équipe

- Capacité d'analyse et de compréhension du besoin utilisateur

- Domaines : management d'équipe Développement et Support,bonne connaissance des tiers et du KYC (Know Your Customer)



Après 4 ans au développement de KIWIS (KYC au niveau International) et à la mise en place des process de synchronisation temps réel Tiers (EUCLID), je suis actuellement en poste en tant que responsable Support des applications Referenciel, Juridique et Personne au sein de REI chez CA-CIB.

Expertise sur le domaine entrée relation client (KYC) et aspect OnBoarding client.



Mes compétences :

Management

Gestion de projet

Java EE

SQL

Oracle

Java Platform