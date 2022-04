Dan LUGASSY

Je travaille depuis près de 10 ans dans le secteur du CRM, d'abord en gestion de campagnes multi-canal puis en marketing analytique et social.



Après avoir été Chef de Produit j'assure désormais la fonction de consultant avant-vente, spécialisé en Customer Intelligence, au sein de la société Emailvision.

A l'aise avec le Marketing de base de données, mes compétences couvrent à la fois le marketing analytique, l'email marketing et les campagnes sur les réseaux sociaux.



A l'aise en Français comme en Anglais, je suis très curieux sur ce qui se passe sur les nouveaux média (réseaux sociaux, marketing mobile, etc.).



Mes compétences :

Marketing Automation