Dan ZAMORA

43 ans d'Etudes - Recherches - Concepts - Idées - Projets.



MOTIVATIONS : Creer, Interpréter, Recycler les Espaces et Objets.





COMPETENCES :



Analyse :

- Inventaires urbains, aménagement communal-territorial, recherche foncière



Conception :

- Logements individuels et collectifs (montage d'opération, APS, PC, DCE)

- Centres personnes handicapés,maisons de retraite et fin de vie

- Bâtiments administratifs,d'enseignement,culturels,sportifs et industriels

- Espaces verts de loisir et jardins d'agrément, décoration et mobilier



Production :

- Ergonomie & esthétique industrielle, concept de produit et communication



Mes compétences :

Urbanisme

Architecture

Design

Photographie