Laurence DELAUNOY

Mes expériences cumulées au sein des services de Direction m'ont permis d'acquérir un niveau de compétence qui est indispensable dans une entreprise.

Je vous propose cette compétence en management, en organisation, en gestion, en administratif, dans les services de Direction.

L'organisation administrative directionnelle est un poste délicat, de confiance et lourd de responsabilité.



Forte d'une expérience de plus de 25 ans dans différents secteurs tels : le juridique, la gestion, le commercial, la formation, l'enseignement, l’associatif ou le marketing, au sein de différentes organisations : Profession libérale, Institutions de prévoyance-santé, Institution ministérielle éducative ou Sociétés commerciales…

J’ai choisi de mettre mes expériences au profit des jeunes en formation.

Je souhaite leur donner envie de croire en leurs avenirs, d’être acteur de leurs vies et de se donner les moyens de leurs projets. Ces jeunes entendent en permanence qu’ils sont la génération de la crise.

Malgré tout ils peuvent créer de la valeur et aller de l'avant . Ils doivent être accompagnés dans leur projet.

Depuis 2013, je suis professeur à temps partiel à l’Education Nationale en économie gestion- communication management dans les lycées du second degré





PRINCIPALES COMPETENCES

Esprit d'entreprise et méthodique

Talent pour la conception

Intérêt pour les données

Aptitudes relationnelles



*****

My cumulative experience in management has allowed me to acquire a level of competence that is essential in a company.

I propose you this competence in management, organization, management, administrative, in the services of Management.

The directional administrative organization is a delicate position, of trust and responsibility.



With over 25 years of experience in various sectors such as: legal, management, sales, training, teaching, associations or marketing, within different organizations: Profession liberal, Provident institutions -Health, Ministerial Educational Institution or Commercial Companies ...

I chose to put my experiences to the benefit of young people in training.

I wish to make them want to believe in their future, to be an actor of their lives and to give themselves the means of their projects. These young people constantly hear that they are the generation of the crisis.

Even so, they can create value and move forward. They must be accompanied in their project.

Since 2013, I am a part-time teacher at the National Education in management-communication management economics in high schools





MAIN SKILLS

Entrepreneurship and methodical

Talent for design

Interest in the data

Relational skills



Mes compétences :

Administratif

Conseil

Droit

Management

Organisation

Prospection

Gestion

Marketing

Ressources humaines

Accompagnement

eCommerce

back office

Ciel Compta