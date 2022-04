Danie SCHULZE (NÉE BOUCHEZ)

De formation initiale Ingénieur des Mines d’Alès complétée par un Master en Finance de l’IAE de Toulouse.



J’ai plus de dix ans d’expérience dans la gestion de projets en environnement complexe et dans la gestion d’équipes à l’international (gestion directe ou transverse, multi-métiers, multi-culturel, à distance et offshore en Inde).



J’ai mené des projets par le biais de grands-comptes, cabinet de conseil et SSII de petite taille.



Les projets les plus représentatifs de mon parcours sont:

- la mise en place de plateformes ERP/SAP et de Business Intelligence,

- la coordination de Test&Validation ERP/SAP et Infrastructure,

- l’accompagnement en « Gestion du changement » technique et humain,

- l’audit et conseil en performance de Systèmes d'Information.



Je suis bilingue français/anglais (ayant vécu & travaillé plusieurs années à l’étranger).



Aujourd’hui, je suis en mission chez au département des Achats Généraux sur un poste de gestion de projets européens.



Si vous avez des contacts à me proposer ou souhaitez me rencontrer afin d’échanger de l'expérience, n’hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Externalisation

TMA

Information Technology

Direction de projet

Système d'information

Contrôle de gestion

Audit

Rigueur

Adaptabilité

Conseil