Daniel BAILLARD

La moitié de ma carrière en France, en région parisienne pour des constructeurs informatique puis en Haute-Savoie chez un prestataire. Le seconde moitié de ma carrière en Suisse Romande j'ai œuvré aussi auprès de prestataires locaux et dans de grands groupes internationaux.

Points communs à toutes ces activités ? La technique, la relation client, tout le processus de vente, tous les processus après-vente, l'interaction avec les fournisseurs, le donneur d'ordre ou les utilisateurs. Gestion de Projet ou Gestion de Services quelle importance : Dans un cas on conduit des changement en intégrant la notion de maintenabilité et puis on est attentif à faire un bon transfert de responsabilité lors du passage en production (sinon, on reste Service Owner pour la vie). Dans le second le ressenti du client final doit être la première préoccupation et il faut toujours accompagner les changements, les conduire, pour aligner le service fourni avec le niveau attendu. Si l'on échoue à faire évoluer les méthodes, on court le risque de créer des insatisfactions chez les employés et chez les clients, de les perdre ou de ne plus en gagner, ce qui revient au même.

Quelle que soit le rôle, la bonne gestion de la communication, l'analyse des informations et les relations humaines sont les clefs de la réussite.



J'ai eu une certaine chance de pouvoir partir en retraite en Sept 2019. Ma présence sur les réseaux sociaux professionnels n'est donc pas pour moi-même. Mon but ici est d'aider mes anciens collaborateurs et collègues a trouver de nouvelles opportunités en utilisant mon expérience, mes connaissances métier et mes relations.



Mes compétences :

Chef de projet

Support client

Support commercial

Statistiques

Analyse des besoins