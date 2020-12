Daniel CHIQUET

Direction des Achats et ou de Logistique Internationale

Intuitif par nature, rigoureux et méthodique par formation.

Des succès rapides avec des améliorations significatives démontrées aussi bien dans des activités Industrielles que de Services.



Un mode de management fondé sur :

- la confiance et la motivation des équipes en place et sur les valeurs de respect, de responsabilité et de réactivité,

- un travail en réseau, tant en interne qu'à l'extérieur de l'entreprise,

- une promotion de l'innovation comme principal facteur d’amélioration,

- un goût pour valoriser les avantages apportés par les nouvelles technologies.



Mes compétences :

Télécoms

Systèmes d'information

Développement

Logistique

Supply chain

International

Achats

Dirigeant

SI