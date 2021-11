Daniel HAYOT est un artiste polyvalent.

Il a fait ses preuves dans le domaine musical en étant auteur, interprète et par la force des choses, producteur.

Des collaborations avec des Artistes comme ; Jacobs DÉVARIEUX du mythique groupe « KASSAV », PASSI, Jocelyne LABYLLE, (Titre : Laisse parler les gens & Ma rivale & Day-o de Henry DELAFONTE) ainsi que JANIK MC etc.



Après quinze années dans le milieu musical, il fait une reconversion dans le domaine du 7 éme Art.

En premier abord, entant que Scénariste et Réalisateur, puis quelques années plus tard, une formation en Design Motion, VFX.

Maintenant, Musique et Cinéma sont ses deux passions qui se conjuguent dans ses films.



* De 2007 à 2019:





EXPÉRIENCE D'ÉCRITURE DE SCÉNARIO :





* LONG-MÉTRAGES :





1- La Légende des Rois Autochtones (Genre: Historique/ Fantastique) en version Française et Anglaise.



2- Thug Life (Genre: Action/Drame), Collaboration avec Renaud JEAN-DENIS et Fred COUET, en version Française et Anglaise.



3- Le petit Paris (Genre: Historique)



4- Disparition à Lajar. (Genre: Fantastique), Collaboration avec Thibaud BEUSARD.



5- Amour mitigé (Genre: Drame/Amour)



6- Picture (Genre: Fantastique/Drame)



7- Swagg (Genre: Musical)



* Série WebTV:



1- Mister Mc. De 15 épisodes et d'un format de 26 minutes (Genre: Action)





* COURT-MÉTRAGES :



1- Fantômi (Genre: horreur)



2- On n’sait jamais (Genre: Drame & Gangster)



3- Louis Auguste CYPARIS ou Ludger Sylbaris, Extrait de « LE PETIT PARIS " (Genre: Historique) Projet soutenu par la CTM de la Martinique, le CNC et Le G.R.E.C (Projet en recherche de financement et d'une production).



4- Fatale Part. « Court-métrage ». (Genre: Comédie)



5- Mon rêve (Genre: Drame)



6- Engrenages (Genre: Drame & Amour)



7- Dorlis (ou Soukounian) (Genre: Thriller)



8- J'entends le Russe (Genre Action)



9- La 2 Chevaux (Genre: Thriller



10- La crique des Pierres Tombées, (Genre: Thriller) Idée de François DUVERNOIS, Finaliste du Grand Prix Hiver 2017, une adaptation en scénario écrit par Daniel HAYOT.



10- 2 Mille 40 (Genre : Science-fiction)





EXPÉRIENCE DES TOURNAGES:





* Stage d’assistant en Réalisation.



1- " ARMÉE FATALE". D'une Période : 2 mois.

Tournages d’une série WebTV.





* LES CLIPS VIDÉOS :





1- " FAMILY HEART" https://www.youtube.com/watch?v=ftG4OH6i8HM



2- "MAMAN" https://www.youtube.com/watch?v=puLsHb2ylv8



3- " Aimé CÉSAIRE" https://www.youtube.com/watch?v=2ZIpQuC_FCo



4- " Papounet " https://www.youtube.com/watch?v=Y4ep77vo1og



5- " Dom-Tom " https://www.youtube.com/watch?v=08AzNiX98wE







* LES COURT-MÉTRAGES :





1- "LE REFLET" https://www.youtube.com/watch?v=frte1Dt-ISg (Dans le carde de sa formation, Scenario de Louise LEMIEUX).





2-"MON RÈVE" https://www.youtube.com/watch?v=tA9l55TPJhM





3- "ENGRENAGES" https://www.youtube.com/watch?v=5tkROpTsfsE







DÉMO :





1- Bande de Démo de 2019 "ALERTE". https://www.youtube.com/watch?v=MwBx4eGkj1M





2- Bande Démo de 2018. https://www.youtube.com/watch?v=AZdvtriwY7Q





3- "Bande de Démo de 2016" https://www.youtube.com/watch?v=mdxI2Vpq_DY







Link: farafinde_imageetson@yahoo.fr