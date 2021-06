De formation supérieure en arts graphiques, diplômé de lEcole Supérieure des Arts et Industries Graphiques ESTIENNE, plusieurs années dexpérience en agences et imprimeries, capacité à travailler dans lurgence, sur des produits variés (annonces, pub, édition, Presse, PLV, packaging, pré-presse...), au contact des clients : prise de brief client, conseiller technique du client, contrôle technique des éléments fournis par le client, établissement des devis (création, exécution, fabrication, impression) Planication du pré-presse, contrôle qualité des docs produits (maquette / exé / gravure), bon à graver, bon à tirer, suivi de fabrication en relation avec les fournisseurs, prestataires et imprimeurs (négociations achats, qualité et délais) planning et gestion administrative des dossiers (factures, archivage...). Maîtrise parfaite de la suite Adobe, des logiciels XPress, Photoshop, Indesign et illustrator sous Mac OsX.



Daniel HERBST

06 63 25 67 48

daniel.dh@free.fr

mon site : https://danielherbst.blog4ever.com/



Mes compétences :

Publicité

Création

Imprimerie

Directeur Artistique

Chef de projet

Infographiste PAO

Production

Édition