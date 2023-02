Daniel HUMBERT

20 ans d'expérience en tant que DAF dans des groupes industriels (PME) , tournés vers l'international et à taille humaine.

Je connais donc des secteurs variés comme la grande distribution , la sous traitance automobile , la plasturgie ,l'assemblage de produits électroniques,et la location de matériels BTP.

J'y ai notamment conduit des opérations de fusion acquisition , principalement à l'étranger.



Je mets en avant ma capacité à mettre en place et faire vivre un système de mesure de performances ,adapté aux opérationnels



J'ai toujours été dans des groupes indépendants,autonomes ...où la gestion de trésorerie est une priorité ,entraînant l'anticipation.

Je dispose également de la culture de la relation avec des fonds d'investissements (LBO) avec le mode particulier de reporting associé.



Au delà de la fonction finances , j'ai piloté la RH , le social et le juridique.

Savoir gérer le changement,se remettre en question fait partie de mes points forts

Enfin j'ai le gout du management et de la réussite en équipe.



Mes compétences :

Fusion

Organisation

Trésorerie

Management

Finance

Direction financière

Système d'information

Modélisation

Gestion de projet

Relations sociales

BFR