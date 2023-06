Daniel LIMONCHE

Ancien Sous-officier supérieur de l'Armée de Terre, ces 29 années passées (dont 22 dans les parachutistes) m'ont permis d acquérir certaines compétences et expériences professionnelles et savoir être dans de nombreux domaines :

- Raisonnement : capacité d analyse, adaptation et ouverture d esprit.

- Rigueur : suivre rigoureusement les procédures, organisation et méthode.

- Respects et règles de sécurité : Suivre, assurer et maintenir la sécurité des personnes et des biens.

- Organisation/planification : respecter les procédures d organisation, élaborer un planning de travail à court et moyen terme, planifier ses activités et gérer les priorités et les aléas.

- Autonomie et polyvalence : capacité à travailler en assumant pleinement ses responsabilités tout en restant dans le cadre de ses délégations.

- Forte motivation et dévouement : Esprit d’équipe

- Maîtrise de soi : « self control », résistance au stress.

- Utilisation correcte des outils Microsoft office (Word, Excel, PowerPoint...).

- Curiosité intellectuelle : vif intérêt pour l’actualité et les sports.



Disponible sur de l'internationnal, j'ai également effectué quelques missions et interventions à l’étranger et dans les DOM/TOM :

République de Centrafrique, Bangui, Bouar, Gabon, Sénégal, Djibouti, Mayotte, Comores, Madagascar, Ile de la réunion, Guyane, Tchad, Côte d’Ivoire, Cameroun, Kurdistan, Turquie, Irak, Nouvelle-Calédonie, Cambodge, Afghanistan...



Mes compétences :

Homme de terrain

Sécurité et sûreté des personnes et des biens

Sécurité événementielle

Surveillance et gardiennage

Rondes et interventions sur alarmes

Sécurité incendie