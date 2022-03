Daniel LINLAUD

Consultant expert en sécurité de linformation, protection des données et gestion des risques



35 ans dexpérience en systèmes dinformation dont 20 ans en sécurité et gestion des risques



Statut : consultant indépendant



Compétences

- RSSI (management de transition), DPO (Data Protection Officer), RPCA (Responsable du plan de continuité dactivité).

- Direction de projets en sécurité de linformation, AMOA (assistance à maîtrise douvrage).

- Normes ISO 27001, ISO 27002 et ISO 27701 : audit, accompagnement vers la certification, élaboration et déploiement du SMSI (Système de management de la sécurité de linformation) - politique de sécurité, déclaration dapplicabilité, directives, chartes, schéma directeur, tableau de bord, conventions de service, procédures, etc.

- Analyse des risques (COBIT, norme ISO 27005, MEHARI, EBIOS, MECORISK), classification des informations et des actifs.

- Sécurité dans les projets (Plan dassurance sécurité), analyse des risques sur le système cible.

- Gestion des identités et des accès (IAM PAM - Identity Analytics Role Mining), modélisation des rôles (RBAC), processus dauthentification (authentification forte, SSO), annuaires LDAP.

- Cyber sécurité : EDR (Endpoint Detection and Response), NDR (Network Detection and Response), SIEM (Security Information and Events Management), serveur bastion, Varonis.

- Sécurisation des données, conformité juridique et réglementaire (GDPR, LCEN, LSF, AERAS, SOX-IT), audit des contrats, gouvernance et contrôle des données, archivage à valeur probante, veille juridique, norme ISO 27701.

- Stratégie de continuité dactivité (norme ISO 22301), gestion des incidents, BIA (Business Impact Analysis), PCA (Plan de continuité de lactivité), PRA (Plan de reprise de lactivité) et PCIT (Plan de continuité informatique et télécom).

- Contrôle interne (COSO), mise en conformité avec la législation Sarbanes-Oxley (SOX) sur le périmètre IT (section 404), mise en conformité Bâle II/III, Solvabilité II (périmètre IT).