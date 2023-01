Daniel SALES

Depuis toujours j'adore relever des défis ! Je bénéficie de plus de 29 années d'expériences dans le milieu industriel, dans des univers exigeants, complexes, multi-culturels et humainement passionnants. Je me définis comme un aventurier explorateur. Successivement moniteur de spéléologie, canyoniste, plongeur sous-marin, skieur de randonnées en montagne et désormais pilote d'avions, j'aime découvrir et me mouvoir dans toutes les dimensions de notre environnement. Ces activités ont toutes pour points communs le besoin de bien se préparer, d'analyser, d'agir avec anticipation et de parvenir à évoluer en totale confiance avec l'équipe à laquelle chacun confie sa vie ! C'est avec ce même niveau de professionnalisme et d'engagement que je relève en équipe les challenges professionnels qui me sont confiés.