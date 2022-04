Daniel SCHILLING

Mon parcours professionnel riche en expériences diverses me conduit aujourd'hui à proposer mes services dans les domaines suivants :

- Conduite de projets de mise en place d'ERP (plus spécifiquement Axapta/Dynamics Ax),

- Audit du SI des PME afin de proposer un plan pour l'amélioration de l'efficacité de l'utilisation des outils informatiques dans les différents services,

- Analyse et conception des Plans de Reprise d'Activité après sinistre,

- Conseil en technologie de l'information pour assister les directions dans l'élaboration de leur stratégie.

Mon approche est très pragmatique, elle cherche à exploiter au mieux et au meilleur coût les outils et les hommes en place. Mes propositions sont toujours basées sur du bon sens et sont élaborées en tenant compte de la priorité de l'entreprise.

Pour moi le système d'information est avant tout un outil au service de l'activité de la société.



Mes compétences :

Office 365

Dynamics Ax

Conseil

PRA

PCA

Audit

Axapta

Informatique

ISO14001