Daniel SCHÜRCH

On me reconnaît comme une personne conviviale, créative et flexible à la recherche de l’efficacité par le consensus et le travail d’équipe. Ouvert, avec un leadership naturel, j’aime relever des défis et mettre tous mes efforts et ma créativité en œuvre pour atteindre les objectifs fixés. Tout au long de ma carrière professionnelle, j’ai développé le sens du dialogue, à la fois par des arguments percutants et par mon enthousiasme.



J’ai une très grande expérience dans le management, dans le gestion commercial, le marketing, le développement des produits, la vente dans le domaine des cosmétiques naturels, les négociations à haut niveau, la communication, la gestion de projet et le management. Je suis au bénéfice d’un diplôme SAWI, d’un brevet fédéral de technicien en marketing et d’un diplôme de Management d’entreprise (IFCAM), je suis parfaitement bilingue suisse allemand/français, j’ai de bonnes connaissances en anglais et je suis très à l’aise avec tout les outils informatiques usuels.



Mes compétences :

Recherche

Ressources humaines

Community management

Marketing

Gestion de projet

Communication

Réseaux sociaux

Conseil en assurances