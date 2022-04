Daniel SMAGUE DIT : DANIEL S. MUAGE

Plume "Nouvelles" au sein d'un corpus de magazines.

Actuellement en recherche d'une société de production

pour le montage d'un long métrage.

Scénario (s) abouti (s)...

Réalisateur connu et reconnu fin prêt.

Derniers romans :



« Histoires courtes de vies encore plus courtes »

Éditions E/dite - Paris

En librairie ou direct éditeur :06 159 150 92

"Un Cri d'ailleurs " Editions Euphrasie

Un récit qui va droit au cœur

Editions Euphrasie

daniel.muage@yahoo.fr





Présentation :

Rédaction de manuscrits

Biographies

Oeuvres théâtrales

séries TV

Cinéma



En qualité d'Homme de plume:

Travaux d'écriture pour nombreuses personnalités du monde littéraire,

showbiz, politique et "anonymes", livres de vie etc...



Peinture ( galerie: daniel s. muage. artmajeur.com)



Mes compétences :

Biographie

Création

Ecriture

Formation

Rédaction

Relecture

Théâtre