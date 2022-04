Daniel SOUDANT

Quelques mots clés de ma nature: Adaptation, Implication, Résultats, Force de proposition, Culture de l'entreprise.

Ma carrière couvre une solide expérience acquises dans le secteur de la GMS, à des postes de responsabilités croissants, aussi bien à des niveaux régionaux que national. Pour avoir travaillé dans les différents domaines de la grande distribution, j’ai acquis la capacité à m’adapter rapidement aux postes qui me sont confiés.



Homme de rigueur et d’organisation, mon rôle consiste à diriger des entrepôts en animant et impliquant les équipes dans des projets constants d’améliorations quantitatives et qualitatives. La maîtrise des flux logistiques par l’approche d’analyses, d’études, de planification et la concrétisation d’un projet bien mené m’apporte la satisfaction de ma Direction et de mes clients.

Ma collaboration se termine à la Scaso fin décembre après avoir terminé en tant que coordinateur ce projet de réorganisation transverse des flux logistiques.

Je suis déjà dans une démarche d'anticipation de recherche, ciblant les domaines logistique et transport dans les postes suivants :



Directeur de site

Directeur d'exploitation

Responsable de centre de profit

Responsable logistique

Responsable d'entrepôt



J'étudie toute proposition et reste à votre disposition pour en débattre.( En recherche active )



Mes compétences :

Gestion

Organisation

Qualité