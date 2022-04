Daniel SRSA

19 années d’expériences commerciales confirmées dans la vente de projets et de solutions de gestion orientées Finances, Corporate Performance Management, ERP, Missions et Frais Professionnels, accompagnées de services à forte valeur ajoutée,

Des compétences et un savoir-faire développés essentiellement dans les domaines de l’informatique de gestion au sein d’éditeurs leaders sur leur marché,

Une forte capacité d’intégration et d’implication renforcée par une volonté constante d’évoluer et d'apprendre au sein d’une structure dynamique, enthousiaste, réactive et ambitieuse.

FONCTIONS COMMERCIALES ET MANAGERIALES

EN REGION RHONE ALPES DEPUIS 2010.



Mes compétences :

Gestion de projets

Bureautique

Vente complexe

Mac os x

Windows

Consolidation

Corporate performance management.

REPORTING

FINANCE

BI