Daniel STASSE

Bonjour,



Je suis issu d'une formation technique en bureau d'études. Mon parcourt professionnel à connu une évolution constante de part mon sens du contact, de mon dynamisme et de ma disponibilité.



Ma rigueur et mon organisation sont très certainement dues à une éducation reçue d'un père qui était officier supérieur dans l'armée de terre française qui plus est décoré de la légion d'honneur.



L'ambition de vouloir toujours aller vers l'avant mon amener à des postes de responsable tant dans la confidence technique et financière des gérants qui m'ont employées.



Devant toute cette énergie déployer dans mon quotidien professionnel, je me ressource en prenant râteau, pelle ou canne à pêche. Le sport a également une place importante dans mes activités personnelles.



Merci du temps et de l'attention porté à la lecture de ma présentation.



Mes compétences :

Chaudronnerie

Commercial

dynamique

Gérance

Management

Organisé

ponctuel

responsable de projet

Organisation

Chargé d'affaires