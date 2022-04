Daniel TELLOT

1)1997 directeur de projet pour implanter ITS Intertek Testing Services (3e societee mondiale dans le domaine de l inspection.)au Vietnam.1998 obtention de la licence 100% capital etranger .1998 fin 2001 Dr general ITS Vietnam. a 2004 Business development manager pour ITS Londres.2007 a ce jour Charge de mission aupres du Dr General de APAVE Vietnam et Asie du Sud Est.Dr adjoint des divisions Construction et Industrie ,en charge des grands projets a investissements etrangers.