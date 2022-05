Nathalie TIMMERMAN

Bilingue français - allemand



AB SERVE - Prestataire de service, présent chez les grands constructeurs : VOLVO - RENAULT - PSA SEVELNORD - DAIMLER SMART France : Savoir faire reconnu - accompagnement sur process et optimisation des murs qualité - Retouches sur tôles nues ou laquées. Prestations de mesures dimentionnelles et tri dimentionnelles. Application et aide en mise en application des standards - LEAN - QRQC - 8D etc...



Compétances acquises:

- Approvisionnement des marchés : consolidation des commandes air - maritime - Credoc

- Expéditions / gestion des délais / facturation

- Négociation du plan d'appro client

- Gestion des stocks

- Maitrise du système KANBAN - séquenceur

- Transfert de lignes de production

- Gestion de projets

- Négociation de cahiers des charges

- Négociation Grands comptes - B to B

- Politique qualité et respect de l'environnement

- Réponses aux réclamations clients - Gestion de crise

- Maitrise du QRQC - FTA/PDCA

- Management direct et indirect

- Développement clients



- Exploitation - Prestation / Encadrement 200 personnes

- Gestion financière et rentabilité des chantiers

- Prospection de nouveaux clients - Grands comptes automobile

- Politique commerciale



Mes compétences :

Qualité client

Logistique

Management

Administration des ventes

Approvisionnements

Supply chain

Achats