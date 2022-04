Daniel THIBAUT

J'ai une vingtaine d'expérience en industrie principalement des PME du secteur de la mécanique et de la machine spéciale.

J'y ai occupé différents postes dans différentes services et notamment :

- Secrétaire général adjoint du dirigeant en charge de la gestion opérationnelle du site.

- Responsable Informatique

- Ingénieur Bureau d'études

- Ingénieur d'applications CFAO Mécanique



Mes compétences :

Organisation et stratégie

Conduite de projet et du changement

ERP Octal OpenERP - PDM/PLM Windchill MatrixOne

Finance et contrôle de gestion

Systèmes d'information

Oracle 7 et 9i PL/SQL MySQL PostgreSQL

Management opérationnel de centre de profits

Windows Server 2003 / 2008 R2