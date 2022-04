Julie HERFORT

Plus 20 ans d'expérience, dont 12 dans le conseil en organisation et Transformation du SI. Ma double compétence - opérationnelle et informatique - me permet d'apporter une vision pragmatique aux clients, dans leur recherche d'optimisation des processus par une approche outillée. J'opère dans un environnement national aussi bien qu'à l'international.



Mes compétences majeures :

- Amélioration de la performance

- Optimisation des de processus

- Accompagnement dans la transformation



Les différents secteurs d’activité dans lesquels je suis intervenue sont :

- Automobile (Renault)

- Banque/Assurance (Natixis, Société Générale, LaSer-Cofinoga, AG2R La Mondiale, MACIF)

- Dustribution (Groupe Carrefour, Continent Hypermrché)

- Edition et publication de presse spécialisée (Wolters-Kluwer, Le Particulier)

- Energie (EDF)

- Gestion des affaires (ALD Automotive, Cegos)

- Protection Sociale (AGIRC-ARRC)



Les solutions dont j'ai la maîtrise sont

- SAP (FI-CO)

- ITESOF (Dématérialisation)

- SOFICO (Gestion d'affaires)

- OnGuard ( Recouvrement des créances

- SOGENACTIF (Télématique)



Certifiée : ITIL V2, LEAN 6 SIGMA (Green Belt)



