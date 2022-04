Daniel TUYIZERE

Je suis actif dans le domaine associatif: conseils à la recherche de subventions, la rédaction et la gestion de projets dans le secteur culturel, la jeunesse, le développement durable et la solidarité internationale, et la diversité culturelle.



Consultant Kyoto ( environnement , changemement climatique, développement propre, économie verte )avec Africa CO2 asbl



Je suis traducteur Français-Néerlandais-Anglais-Swahili-Kinyarwanda



Manager et agent de booking des artistes, spécialisé dans les artistes africains en Europe occidentale.



J'ai effectué une formation en Import & Export



Formations et coaching en communication efficace, leadership et développement personnel

Disponible et mobile en Europe, en Afrique et partout dans le monde



Mes compétences :

Communication

Gestion de projet

Développement durable

Art

Recherche se subsides pour les associations