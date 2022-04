Daniel VERMONDEN

Ce que j'apprécie :

- découvrir, explorer et apprendre en expérimentant,

- analyser et comprendre en profondeur, et mettre au point des solutions aussi simples et élégantes que possible,

- entreprendre,

- partager mon expertise.



Je suis passionné par les technologies de l'information, le numérique et le Web : les aspects techniques bien sûr, mais aussi les transformations des organisations et des usages associés.



Je pratique le développement de sites web depuis 20 ans. Plus récemment, j'ai choisi d'approfondir mes compétences en développement pour également concevoir, développer et commercialiser des applications métiers.



Projet le plus récent : Plantatio (www.plantatio.fr), une application web responsive au service des paysagistes et de leurs clients. En phase de commercialisation. Si vous êtes paysagiste, n'hésitez pas à tester Plantatio !



Autre application (développée dans le cadre d'HUBO Soft): HUBO Planning, logiciel de gestion des plannings, des temps et des congés (Excel et C#). Sur ce projet, j'exploite mon expertise en GTA.



Je partage également mon expertise en GTA dans le cadre de formations (à l'IRTS) et de missions de conseil (audits réglementaires, automatisation des processus, accompagnement au changement).



A l'écoute d'opportunités pour réaliser des développements Web (sites ou applications) et des missions en GTA.



Mes compétences :

Informatique

Enseignement

Gestion de projet