Daniel WILLIAM

Fort d’une grande expérience dans le domaine des réseaux dans des environnements internationaux d’entreprises telecom et des marchés financiers, je conçois des architectures pour les data centers, LAN, MAN, WAN, WLAN autour des constructeurs suivants : Cisco, Juniper, IBM/BNT, Arista, Alcatel-Lucent et Dell/Force10. Je fournis également des architectures réseaux pour les environnements d’accès marchés à faible temps de latence. La négociation, la sélection d’équipements réseaux ainsi que la gestion des livraisons sont mes savoirs-faire supplémentaires. Mes principales réalisations sont les conceptions, les déploiements, les migrations et les audits de data centers, la rédaction de documents techniques, la gestion et le suivi de projets sur le plan technique. Tous les nouveaux environnements techniques m’intéressent fortement pour de nouveaux défis.



Mes compétences :

Architecture réseau

Cisco Nexus

Veille technologique

Technologies Juniper

Rédaction de notes techniques

Technologies CISCO

Choix matériels réseaux

VPN/IPSec

Routage IP

Support technique

MPLS/L3VPN/EoMPLS

Audit de réseau

Architecture pour les accès marchés

Architecture LAN/MAN/WAN

Migration de Data Center