Daniel ZAWACKI

J’ai travaillé durant près de 20 ans comme cadre, de la PME à la très grande entreprise. Depuis 1991, à titre de consultant, je mets à profit mes habiletés et connaissances au service des entreprises, plus particulièrement pour développer des idées novatrices et suggérer des modes de fonctionnement plus efficaces.



Passionné d’informatique depuis les années 1980 je développe des présentations de haut niveau et des capsules de formation en ligne. J’ai aussi développé depuis quelques années des compétences dans la création de site web avec le CMS Joomla.





Mes compétences :

Ressources humaines

Vente

Conseil

Communication

Accompagnement

Coaching

Management

Formation