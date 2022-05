Sabrina ROC

Professionnellement, mon parcours est riche. Entrepreneure innée et conceptrice-scénariste en médias interactifs de formation, je suis fascinée par le comportement humain, le design d’interface, la scénarisation non linéaire et les stratégies de communication interactive. J’ai des aptitudes poussées pour la vente, la gestion et l’administration. Je flaire rapidement les bonnes idées et les concepts ayant un gros potentiel de rentabilité. J’ai un bon sens de leadership et priorise la collaboration d’équipe.



Parfaitement bilingue (français et anglais), je pratique la pédagogie de projet (depuis plus de 10 ans) au sein de grandes entreprises, à titre, de conseillère principale, d’animatrice de formatrice, de conceptrice interactive, de chargée de projet et comme consultante spécialisée en gestion du changement. Au fil des ans, je suis intervenue notamment au sein des institutions financières, des agences de communication, des services de distribution manufacturiers et de plusieurs centres d’appels. J’ai développé plusieurs compétences, particulièrement en matière d'analyse des besoins, de collecte d'information, d'analyse d'impacts, d'élaboration de stratégies (communication, formation, soutien et déploiement) et d'animation d'ateliers sur des processus. De plus, j’ai toujours travaillé en étroite collaboration avec les principaux intervenants, en veillant à ce qu'ils s'approprient bien les connaissances qui leur sont transmises.



Pour conclure , je suis la fondatrice et la PDG d’une jeune entreprise, passionné et curieuse, je poursuis des études au centre CQPNL dans le but de devenir un coach certifié en programmation neuro linguistique ainsi que des études universitaires de deuxième cycle dans le but de rédiger un premier livre.



Spécialités

Diagnostic opérationnel, analyse d'impact, la réingénierie, la création et la révision de processus stratégie des communications, leadership d'équipe, relation clients, conception et stratégies de formation, formation et développement, animation d’atelier et de conférence, facilitatrice, coach développement professionnel et en gestion du changement.



Mes compétences :

Analyse d'impact

Animation

Animation d'atelier

Communications

Conception

Création

Formation

Leadership

Relation Clients

révision

Stratégie

