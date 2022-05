Sabrina ROCH

Bonjour,





Divorcee et mère de famille, je suis actuellement en recherche active d'emploi .



Désireuse néanmoins de m'épanouir dans mon domaine, je reste active sur les propositions d'emplois qui pourraient m'être faites, a l'aide à la personne.



Les secteurs et structures que je recherche sont donc :

- les maisons de retraite

- les maisons de repos

- les foyers pour adolescents

- les centres sociaux

- le secteur associatif

-...



Dynamique, souriante et polyvalente, j'ai également un esprit d'initiative ainsi qu'une autonomie appréciables.



A l'écoute et patiente, mes expériences professionnelles m'ont fait acquérir de la maturité.