Daniel ZIMMER

Consultant RH depuis 1990, je réalise:

- Des évaluations de personnels. J'utilise des méthodes et des tests fiables validés scientifiquement sur une population française. Tous les tests répondent aux normes psychométriques internationales et sont réalisés dans des conditions et locaux adaptés conformément à notre code déontologique.

- Des formations RH notamment en prévention et gestion de conflits auprès d'entreprises de transports (marchandises, voyageurs, ferroviaires et TP) ainsi qu'auprès d'institutions publiques.

Ces missions sont réalisées en interne ou externe au regard des législations en vigueur.

Ma double formation en psychologie clinique et psychologie du travail me permet d'intervenir sur différentes problématiques RH tant sur un plan individuel que sur un plan d'équipe.

La qualité d'accueil et la prise en compte réelle des personnes et leur accompagnement dans le processus sont des valeurs très importantes pour le cabinet.



Mes compétences :

Ressources humaines

Psychologie

Psychométrie

Transport

Psychothérapie

Logistique

Formation

Evaluation

Accompagnement