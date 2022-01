Daniele MALAIRAN

Consultante en intégration stratégique des TIC depuis plus de 20 ans (eh oui, j'ai commencé avec le Minitel !), je suis en veille permanente sur l'ensemble des technologies de l'information.



Au coeur de mon métier de consultante : les études d'opportunité et de faisabilité, l'animation de groupes projet, l'analyse de besoins, la rédaction de cahiers des charges, et la gestion de projet faisant intervenir différents prestataires (développeurs, e-marketeurs, studio graphique, référenceurs…).



Au quotidien également la formalisation de présentations (études concurrentielles, tendances, état de l'art d'une technologie…), la recherche de prestataires, la rédaction et la mise en forme de contenus.



Je réalise également des prestations de Coaching web, i.e. des missions d'accompagnement où j'effectue avec le responsable, la relecture critique d'un site, intranet, site de e-commerce, … (objectifs, cible, stratégie commerciale et/ou marketing, ergonomie, contenus, ressources, trafic et résultats) afin de définir ensemble une stratégie plus efficiente et d'éventuels axes de refonte.



Mes qualités : écoute, synthèse, méthodologie, relationnel aisé, bon rédactionnel.



Mes compétences :

Veille technologique

MOA

Consultant

Dématérialisation

Web

Gestion de projet

Internet

NTIC