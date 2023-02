Danielle KALUSNY

L'aide médico-psychologique intervient auprès d’enfants, d’adolescents, d’adultes en situation de handicap (que la déficience soit physique, sensorielle, mentale, cognitive, psychique, résultant d’un poly-handicap ou d’un trouble de santé invalidant) ou des personnes âgées. Il peut également intervenir auprès de personnes dont la situation nécessite une aide au développement ou au maintien de l’autonomie sur le plan physique, psychique ou social.

Le rôle de l’aide médico-psychologique comprend l’éducation thérapeutique du patient et les soins d'hygiène, ainsi que l'animation de la vie sociale et relationnelle. Il prend soin des personnes par une aide de proximité permanente durant leurs actes de la vie quotidienne, en les accompagnant tant dans les actes essentiels de son quotidien que dans les activités de vie sociale et de loisirs.

À travers l’accompagnement et l’aide concrète qu’il apporte, l’aide médico-psychologique établit une relation attentive et sécurisante pour prévenir et rompre l’isolement des personnes et essayer d’appréhender leurs besoins et leurs attentes afin de leur apporter une réponse adaptée. Il a un rôle d’éveil, d’encouragement et de soutien de la communication et de l’expression verbale ou non.L AMP reste aussi en relation avec la famille ce qui est trés important , on installe une confiance mutuel et intime entre la famille et l AMP



