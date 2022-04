Danijela MARKOVIC

De multiples expériences dans un environnement international m’ont permis d’acquérir une expertise aussi bien en gestion des ressources humaines, qu’en organisation de projets. Forte d’une grande capacité d’adaptation en milieu multiculturel, je souhaite m’investir dans une équipe pour relever de nouveaux défis et proposer mes connaissances et mes compétences.



Mes aptitudes : Excellent relationnel, sens de l’organisation et du travail en équipe, gestion du temps et des priorités, rigueur, autonomie, polyvalence et persévérance, forte capacité d’adaptation



Quadrilingue : Français, Anglais, Bulgare, Serbo-croate





Mes compétences :

Contrat de travail

Droit du travail

Relations Sociales

GRH

Gestion de la Paie

Contrôle de gestion sociale

Gestion de la Formation

GPEC

SIRH