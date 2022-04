La relation clientèle est devenue un enjeu crucial que fait face chaque entreprise pour se différencier de ses concurrents et se développer. Les opérations de marketing et de développement commercial qui s'y attachent ont besoin d'être perpétuellement améliorées et renouvelées afin de toujours offrir une expérience unique et enthousiasmante à la clientèle et les différents partenaires toujours plus exigeants. Comprendre l'évolution sociale et technologique et une quête sans cesse pour l’innovation sont les clefs de réussite dans les domaines du marketing et du commercial, telle est ma motivation.



J’ai acquis trois années d’expériences solides dans la relation avec des clients Français et internationaux (consommateurs et entreprises) au sein de grandes institutions de renommée mondiale, Groupe LVMH, BNP et Public Bank of Malaysia, où j’ai pu démontrer mon excellent sens du relationnel et de communiquant tout en conformant aux exigences quantitatives et qualitatives très élevées, ce qui m’a valu le prix du Meilleur Service Client – Sephora Champs Elysées 2012-13. Par ailleurs, j'ai déjà pratiqué du marketing en tant que stagiaire responsable adjoint dans ce domaine afin d’approfondir mes compétences dans l’étude de marché, la stratégie marketing et le déploiement de ce dernier que ce soit au niveau du marketing direct, indirect ou digital.



Je suis passionné par les comportements sociaux-économiques et la créativité. Je veux vous offrir mon sens du relationnel et du commercial, ma réactivité, ainsi que mes qualités organisationnelles et rédactionnelles pour réaliser vos projets si passionnants. En outre, je suis quadrilingue et j’ai suivi 5 mois de séminaire à l’international dans différents continents ; ce qui me permettra de m’adapter face aux différents problématiques.





Mes compétences :

Analyse financière

Contrôle de gestion

Gestion d'actifs

Gestion de portefeuille

Gestion de trésorerie

Trésorerie

Management, Communication, Marketing, Analyse Fina

Marketing stratégique