Danny BERNARD

De formation ingénieur travaux spécialisé en ingénierie de projet, j'ai acquis des compétences approfondies dans les domaines suivants :



- management et gestion de projet

- conduite de travaux et coordination

- environnement et développement durable



J'ai également acquis de solides bases en économie, droit du travail et gestion du personnel.



L'apprentissage au sein du bureau d'étude BERIM m'a permis de mettre en pratique ces compétences sur différents types d'opération (logements, équipements, aménagement), ce qui a enrichi et élargi mon expérience professionnelle.



Mon parcours d'études démontre ma nature curieuse et mon désir d'élargir toujours plus mes connaissances.

Je me suis ensuite spécialisé dans les travaux ferroviaires, un secteur attrayant et en constant développement avec le mastère spécialisé Transport et Construction ferroviaire en alternance avec ESAF (Entreprise Spécialisée en Activités Ferroviaires)



Je travaille désormais pour la branche Infra de la SNCF en tant qu'ingénieur maintenance et travaux génie civil.



Mes compétences :

BTP