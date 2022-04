L’association Culturelle Danse Casamance Danse a été créée Par Monsieur Jean Marie Sirombouyeme Diatta le 17 Mars 2009 à Ziguinchor.



Plusieurs objectifs ont nourri cette très belle initiative basée sur la ferme et forte détermination de faire la promotion des rites culturels de la région verte de la Casamance, mais aussi créer un cadre de formation pour les métiers des ART, l’adaptation des personnes déficientes visuelles à la culture chorégraphique



Venu à Dakar pour des études universitaire Monsieur Jean Marie Sirombouyeme Diatta n’a pas souhaité abandonner l’idée de faire découvrir la très grande diversité culturelle de sa région.



C’est alors qu’il à proposer cette idée à d’autres étudiants ressortissant de la Casamance dont certains ont rejoint le projet culturel. L’association a dont démarré ces activités à Dakar ou le siège sociale est basé à Dalifort foirail plusieurs artistes danseurs, chanteurs, batteurs y travaillent.



Des stages de danse et musique Diola adapter aux personnes handicapées et déficientes visuelles sont régulièrement organisés

Des séminaires et les rencontrer culturelles pour inviter les personnes handicapées à s'investir dans les activités culturelle sont régulièrement tenue



activités associatives sont également tenus chaque année

Plusieurs spectacles danse et musique traditionnelle ont connu un très grand succès.



Les Chorégraphes de la compagnie ont basé leur travail sur la très grande capacité gestuel et Rythmique des danses de la Casamance comme toutes les danses africaines, elles sont énergique, idéale pour les personnes souffrant de stress.



Elle sollicite tout le corps, particulièrement les hanches pour les femmes. Un exercice idéal pour bouger, se défouler et évacuer le stress accumulé. Vous libérez ainsi vos émotions tout en renforçant articulations, dos, sternum, bassin et torse. Discipline particulièrement endurante, la danse africaine apporte aussi souffle, résistance et souplesse





