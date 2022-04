Danushika KRISTON

Société de conseils en Ingénierie fondée en 2007, nous connaissons une forte croissance avec à ce jour plus de 600 collaborateurs en poste et revendiquons une culture d'entreprise en faveur du bien-être de nos salariés, nous ayant permis d’obtenir une nouvelle fois le label Great Place To Work en 2014 !



Au sein d'EXTIA, je suis en charge du recrutement des fonctions supports et commerciales pour toutes nos agences (IDF, régions, international) ainsi que du recrutement de nos Ingénieurs experts (informatique, télécom, énergie...)



Disponible pour répondre à vos questions, je vous invite à me contacter pour que nous puissions discuter ensemble des opportunités professionnelles que j'ai aujourd'hui pour vous.



Au plaisir de vous rencontrer !



Tel : 01.81.89.08.20 / Mail : dkriston@extia.fr